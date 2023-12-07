"Фотошпионы" рассекретили салон нового Haval H9

Новое поколение Haval H9 тестируют на дорогах Китая с середины лета этого года, но до этого момента в объективы "шпионов" попадал лишь кузов новинки, теперь можно взглянуть и на интерьер.

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Внешне новый Haval H9 будет похож на представителей "собачьего" семейства Haval: квадратные пропорции, круглые фары, вертикальные фонари. По информации инсайдеров, в длину новый H9 будет на 200 мм больше, чем Haval Raptor, то есть от бампера до бампера у внедорожника будет около пяти метро, не считая запаски на пятой двери. Размер колёсной базы вырастет примерно до 2850 мм - плюс 50 мм к параметру нынешней генерации "девятки".

Газета.ру

В салоне нового Haval H9 произошли значительные изменения, но при этом модель всё-таки остаётся верна своей внедорожной сущности: вместо огромного планшета установлен широкоформатный экран с соотношением сторон 16:9 - этого хватит с лихвой, так как управление климатом осуществляется при помощи физических клавиш. Также на фото можно разглядеть отдельно стоящую цифровую приборку, компактный селектор, поддержку у сидений, отдельный блок климата для задних пассажиров, люк в крыше со шторкой, почти наверняка внедорожник получит проекционный дисплей и беспроводную зарядку.

Газета.ру

Примечательно, что Great Wall решил не гибридизировать Haval H9. По предварительной информации, у нового поколения модели сохранятся двухлитровый бензиновый двигатель на 224 л.с. (В РФ - 218 л.с.) и 8-ступенчатый "автомат".