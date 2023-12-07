"Известия": в России разработали суперсредство для строительства автодорог

Исследователи из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова разработали клей, который пригоден для строительства дорог из любого подручного материала. Об этом сообщают «Известия».

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«Новое связующее соединит в монолит различные компоненты — пески, супеси, глины, мелкие каменные фракции и крупные булыжники. Изготовленный таким образом блок толщиной в 40–60 мм может без труда выдерживать проезжающий по нему легковой автомобиль», — говорится в сообщении.

Отмечается, что клей позволит производить оперативный ремонт дорог общего назначения. Кроме того, состав позволяет построить дорогу, которая сама биодеградирует через некоторое время после того, как в ней отпала надобность.