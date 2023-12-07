В России начались продажи "Москвича 3" с подогревом передних сидений

Кроссовер «Москвич 3» получил новую комплектацию с подогревом передних сидений. Об этом сообщила пресс-служба столичного автозавода.

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Опция с подогревом передних кресел появилась в комплектации «Стандарт Плюс». С механической трансмиссией такой кроссовер стоит от 2,2 млн рублей, а с вариатором — от 2,3 млн рублей.

Автомобиль в новой комплектации оказался на 11 тыс. рублей дороже, чем в базовой. Прежде подогрев передних сидений был доступен только в исполнении «Комфорт» за 2,5 млн рублей.