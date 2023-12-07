В России появились бюджетные грузовики, которые составят конкуренцию тягачам КамАЗ

На российский рынок ввезли бюджетные грузовики Mercedes-Benz. Речь идет о модели Actros C, созданной немецким производителем для Китая, передает Quto.ru.

© autohome.com.cn

Выпуском грузовиков занялся совместный завод Daimler-Foton. Они могут конкурировать с тягачами КамАЗ.

В КНР стоимость седельных тягачей составляет около 7 млн рублей. В России он доступен по цене от 12 млн рублей

Отмечается, что финальная цена зависит от мощности мотора, набора опций и колесной формулы — 4х2, 6х2 или 6х4.

Всем экземплярам дали рядные 6-цилиндровые моторы Cummins, роботизированные 12-ступенчатые коробки ZF и ведущие мосты Meichi.