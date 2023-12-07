В России появились бюджетные грузовики, которые составят конкуренцию тягачам КамАЗ
На российский рынок ввезли бюджетные грузовики Mercedes-Benz. Речь идет о модели Actros C, созданной немецким производителем для Китая, передает Quto.ru.
Выпуском грузовиков занялся совместный завод Daimler-Foton. Они могут конкурировать с тягачами КамАЗ.
В КНР стоимость седельных тягачей составляет около 7 млн рублей. В России он доступен по цене от 12 млн рублей
Отмечается, что финальная цена зависит от мощности мотора, набора опций и колесной формулы — 4х2, 6х2 или 6х4.
Всем экземплярам дали рядные 6-цилиндровые моторы Cummins, роботизированные 12-ступенчатые коробки ZF и ведущие мосты Meichi.
Ранее сообщалось, что в России начались продажи газодизельной версии китайских тягачей Sitrak C7H. Примечательно, что модель была разработана не в КНР, а в России. Газобаллонную систему создали инженеры ООО «АТС» — крупнейшего в России производителя автомобилей на метане.