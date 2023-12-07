Автоэксперт рассказал, сколько килограммов льда возят автомобили после снегопада

После езды в условиях сильного снегопада в полостях бампера автомобиля, на арках колес и дисках накапливается лед, рассказал «Газете.Ru» эксперт сети автосервисов Fit Service Александр Гоман. По его словам, это может привести к плохой управляемости машиной.

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«При парковке автомобиля в заснеженном дворе и движении в метель под бампер набирается снег. Под действием тепла двигателя снег буквально коксуется в лед. Примерно то же самое происходит со снегом, который скапливается за колесными дисками. Поэтому на автомобиле скапливаются до нескольких десятков килограммов льда. Увидеть такую проблему на парковке практически невозможно. А приводит она к плохой управляемости автомобилем, вибрации руля и дребезжанию пластиковых элементов», — сказал Александр Гоман.

Эксперт отметил, что снег может также намерзать на рычагах, рулевых механизмах. Именно поэтому в снегопады автовладельцы чаще всего приезжают в сервис на диагностику ходовой части. Хотя причина довольно часто в намерзшем льде.