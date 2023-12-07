Жилой небоскреб Mercedes-Benz появится в Дубае

Комплекс Mercedes-Benz Places расположится в самом центре города, недалеко от Бурдж-Халифа, а его дизайн будет подчинен фирменной стилистке Sensual Purity. Применительно к автомобилям концепция описывается как сочетание рационального с эмоциональным, красоты и изящества с прогрессивностью и инновационностью.

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Марка Mercedes-Benz, насмотревшись на коллег по отрасли, тоже решила построить фирменный жилой комплекс. Башня Mercedes-Benz Places высотой 341 метр появится в самом центре Дубая. Здание будет спроектировано в соответствии с дизайнерской философией Sensual Purity, а партнером «Мерседеса» в этом проекте выступит известный любитель сложных архитектурных форм фирма Binghatti.

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В Mercedes-Benz Places будет 65 этажей. На каждом — максимум четыре резиденции с 2—4 спальнями, частными бассейнами и видом на небоскреб Бурдж-Халифа. Детали проекта обсуждали больше года, причем изначально на первый план вынесли потребности будущих жильцов. Как результат — им будут доступны технологии «умного дома» и интеллектуальные решения для мобильности. Возможно, речь идет о чем-то вроде полностью автоматизированного паркинга или беспилотниках.

Завершить строительство планируют в четвертом квартале 2026 года. Цены на апартаменты в Mercedes-Benz Places будут начинаться от 8,8 миллиона дирхамов, или 221,7 миллиона рублей — столько стоит резиденция общей площадью 171 квадратный метр. Роскошные пентхаусы оценили в 79 миллионов дирхамов, что соответствует почти двум миллиардам рублей. Это очень дорого даже по меркам ОАЭ, где для попадание в «высший класс» (1% самых богатых людей) нужно обладать состоянием в 1,6 миллиона долларов (около 6 млн дирхамов).

Binghatti Properties