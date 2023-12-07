Московский фестиваль «Картсим-2023» объединит картинг и симрейсинг

Девятого декабря в московском центре «Микс Картинг» пройдет фестиваль «Картсим-2023», который объединит виртуальные гонки и состязания на реальной гоночной технике. Соревнования состоятся при поддержке сервиса проверки и подбора автомобилей «Автокод».

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Программа автоспортивного мероприятия включает в себя три командные гонки. Некоторые из них состоятся на реальной трассе с использованием российских картов МИКС карт СПОРТ. Другая часть гонок пройдет на виртуальной трассе с помощью профессиональных симуляторов проекта SMP Racing Esports. По правилам соревнований, каждый из четырех пилотов команды по ходу гонки должен побывать и за рулем карта, и за рулем симулятора.

По словам вице-президента Российской автомобильной Федерации и экс-пилота «Формулы-1» Сергея Сироткина, формат «Фиджитал» в настоящий момент набирает большую популярность во многих спортивных дисциплинах.

– Здорово, что в автоспорте появляются новые проекты. Мероприятие «Картсим» сочетает гонки и на спортивном карте, и на гоночном симуляторе. Хочется пожелать, чтобы данный формат получил официальное признание и стал одной из карьерных ступенек для молодых российских пилотов, – прокомментировал эксперт.

Для любителей автоспорта и симрейсинга будет организована трансляция соревнований. В онлайн-режиме будут показаны гонки дня, интервью с участниками соревнований, а также розыгрыши подарков от партнеров проекта.