У автомобилистов выяснили, почему электрокары менее надежны

У электромобилей оказалось на 79% больше проблем, чем у обычных машин с двигателями внутреннего сгорания. Как сообщает Quto.ru, об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования Consumer Reports.

Специалисты изучили 330 тысяч отзывов владельцев электромобилей последних трех модельных лет. Выяснилось, что владельцы электромобилей чаще всего сообщали о проблемах с аккумулятором и системами зарядки, а также о недостатках соединения панелей кузова и деталей интерьера. Эксперты подчеркнули, что сейчас производители все еще учатся создавать новые системы питания, учитывая ошибки, и в будущем надежность таких автомобилей повысится.