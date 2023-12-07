У автомобилистов выяснили, почему электрокары менее надежны

У электромобилей оказалось на 79% больше проблем, чем у обычных машин с двигателями внутреннего сгорания. Как сообщает Quto.ru, об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования Consumer Reports.

У автомобилистов выяснили, почему электрокары менее надежны
© globallookpress.com

Специалисты изучили 330 тысяч отзывов владельцев электромобилей последних трех модельных лет. Выяснилось, что владельцы электромобилей чаще всего сообщали о проблемах с аккумулятором и системами зарядки, а также о недостатках соединения панелей кузова и деталей интерьера. Эксперты подчеркнули, что сейчас производители все еще учатся создавать новые системы питания, учитывая ошибки, и в будущем надежность таких автомобилей повысится.

При этом более проблемными оказались подключаемые гибридные электромобили (Plug-in Hybrid Electric Vehicle – PHEV). Согласно отчету, у них возникает на 150% больше неполадок. Причиной является сложная технология сочетания ДВС с электроприводом. Однако исследование показало, что у некоторых PHEV показатели оказались выше среднего — это Toyota, RAV4 Prime и Kia Sportage. Еще три PHEV – BMW X5, Hyundai Tucson и Ford Escape — получили средние оценки надежности.

Главное из автомира
Больше новостей
Рамблер: главные новости