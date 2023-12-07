В США нашли кабриолет Ford Mustang, который простоял 44 года

В Денвере, штат Колорадо, владелец автомобиля Ford Mustang первого поколения припарковал кабриолет в сарае в 1979 году и больше на нем не ездил. По словам блогера, хозяином спорткара оказалась бабушка его знакомого, которая решила переехать в Вайоминг и расстаться с машиной.

Ford Mustang из сарая оснащен рядным шестицилиндровым двигателем объемом 3,3 литра, который новым развивал 120 л.с. (258 Нм). Как рассказал ведущий канала, для автомобиля, который столько времени провел без движения, Mustang оказался в очень хорошем состоянии и в заводской краске, на кузове почти не было следов коррозии, мягкий верх тоже остался цел. При этом салон кабриолета сильно пострадал от мышей, а пол в салоне оказался в дырах из-за ржавчины. Чтобы вытащить автомобиль из сарая, блогеру пришлось разобрать стену. Автомобиль он надеется восстановить.