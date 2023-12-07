Honda покажет на CES клиновидный электрокар

Его покажут на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе, причем, судя по тизеру, у шоу-кара будет клиновидный кузов в духе водородного Kiwami 20-летней давности. Увы, никаких подробностей о грядущей новинке пока нет, так что придется дождаться официальной премьеры.

В начале января на выставке потребительской электроники CES компания Honda покажет новый электрический концепт. Клиновидный кузов делает его не похожим ни на одну из существующих серийных моделей, хотя в истории «Хонды» машина с такой внешностью уже была. Это шоу-кар Kiwami 20-летней давности, оснащенный силовой установкой на водородных топливных элементах и суперконденсатором вместо обычной батареи.

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Ещё несколько перспективных электрических транспортных средств Honda представила в октябре на Japan Mobility Show 2023. Мировую премьеру отпраздновали складной электрический мопед Pocket Concept и хэтчбек Sustaina-C, в конструкции которых использованы детали из акриловой смолы. Также в Японии дебютировал прототип Specialty Sports Concept и двухместный CI-MEV с «кооперативным интеллектом» и системами автономного управления.