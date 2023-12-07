Названо возможное число продаж автомобилей АвтоВАЗа по итогам 2023 года

Продажи АвтоВАЗа по итогам 2023 года могут составить около 350 тысяч машин
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" заявил о том, что продажи компании по итогам 2023 года могут составить около 350 тысяч машин.
"Но тем не менее мы считаем, что это выдающийся по итогам года показатель как для самого АвтоВАЗа, так и для нашей дилерской семьи. Это про 2023 год", - отметил топ-менеджер.
Также Соколов заявил, что российский концерн может начать экспорт автомобилей Lada в Иран 2024 году, считает авторынок этой страны важным и перспективным.
При этом компания планирует в среднесрочной перспективе экспортировать до 100 тысяч Lada в год. Экспортный план АвтоВАЗа на текущий год - порядка 10 тысяч машин.
Ранее стало известно, что в ноябре было продано 36 тысяч новых автомобилей Lada, что на 65,9% больше, чем в прошлом году. Также компания показывает рост продаж в период с января по ноябрь.