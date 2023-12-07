Названо возможное число продаж автомобилей АвтоВАЗа по итогам 2023 года

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" заявил о том, что продажи компании по итогам 2023 года могут составить около 350 тысяч машин.

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"Но тем не менее мы считаем, что это выдающийся по итогам года показатель как для самого АвтоВАЗа, так и для нашей дилерской семьи. Это про 2023 год", - отметил топ-менеджер.

Также Соколов заявил, что российский концерн может начать экспорт автомобилей Lada в Иран 2024 году, считает авторынок этой страны важным и перспективным.

При этом компания планирует в среднесрочной перспективе экспортировать до 100 тысяч Lada в год. Экспортный план АвтоВАЗа на текущий год - порядка 10 тысяч машин.