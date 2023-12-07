Похожий на Бэтмобиль новозеландский суперкар показался живьём на треке

Новозеландская компания Rodin Cars выкатила на тесты прототип анонсированного в прошлом году одноместного гибридного суперкара FZero и уточнила некоторые его технические характеристики на пути к мелкосерийному производству.

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Разработка суперкара Rodin FZero идёт не так быстро, как хотелось бы Дэвиду Дикеру, австралийскому предпринимателю, основавшему в 2016 году компанию Rodin Cars. Название Rodin отсылает к знаменитому французскому скульптору Огюсту Родену, а в качестве эмблемы выбран лик его самой известной скульптуры «Мыслитель». Базируется компания в живописной Кентерберийской долине Южного острова Новой Зеландии, здесь у неё помимо инженерных и производственных корпусов имеются аж три тестовых трека.

Суперкар FZero компания Rodin Cars анонсировала летом прошлого года, тогда он существовал лишь в виде компьютерных рендеров и масштабных моделей, но уже к концу 2022 года планировалось показать прототип, а летом 2023 года — начать производство. Как часто бывает у молодых и амбициозных компаний, соблюсти заявленный график не удалось, прототип FZero новозеландцы представили только сегодня, он уже утюжит автодромы, впереди у него долгий период доводочных испытаний и финальная стадия разработки, дату появления серийной версии компания теперь не называет. В прошлом году сообщалось, что тираж FZero составит 27 экземпляров, каждый из которых будет стоить более 2 млн долларов США.

Rodin FZero задумывался как трековый суперкар, который будет быстрее болидов Формулы-1. По компоновке FZero, собственно, и напоминает болид Формулы-1, кокпит и шасси которого накрыты громоздкими обтекателями, из-за которых новозеландский суперкар напоминает Бэтмобиль. Кузов целиком изготовлен из углепластика. Аэродинамическое оперение пассивное, но эффективное, на высоких скоростях оно способно генерировать до 4 т прижимной нагрузки. Габаритная длина FZero — 5500 мм, ширина — 2200 мм, высота — 1130 мм, колёсная база — 3000 мм.

Независимая подвеска типа пуш-род на двойных поперечных рычагах «по кругу» у FZero напоминает таковую у формульных болидов, она изготовлена и титана и углепластика и снабжена гидравлической системой регулировки дорожного просвета. Тормоза — карбон-керамические, диаметром 380 мм с титановыми суппортами (6-поршневые спереди и 4-поршневые сзади). 18-дюймовые кованые магниевые колёса поставляет OZ Racing, они обуты в гоночные слики Avon.

4,0-литровый бензиновый двигатель V10 для своего суперкара компания Rodin Cars, как выяснилось, сделала самостоятельно, он получил имя RC.Ten. Первые образцы RC.Ten изготовила британская фирма Neil Brown Engineering, но теперь производство полностью перенесено в Новую Зеландию. Rodin Cars планирует продавать двигатель RC.Ten всем желающим, будут две версии — атмосферная и наддувная, с двумя турбокомпрессорами. Атмосферный RC.Ten имеет степень сжатия 15, его максимальная отдача — 730 л.с. при 10 000 об/мин и 530 Нм при 8500 об/мин. У наддувной версии степень сжатия снижена до 10,1, отдача при довольно скромном давлении наддува (0,76 бар) повышена до 1027 л.с. при 9500 об/мин и 760 Нм при 7500 об/мин.

На Rodin FZero установлен наддувный RC.Ten, к нему пристыкован электромотор мощностью 130 кВт (177 л.с.), он компенсирует дефицит тяги у V10 на низких оборотах. Информации о буферной батареи нет. Коробка передач — 8-ступенчатая гоночная «секвенталка», разработанная Rodin Cars совместно с компанией Ricardo, она весит всего 66 кг благодаря изготовленному на 3D-принтере лёгкому титановому корпусу. Вся мощность подаётся на задние колёса через дифференциал с гидравлической блокировкой.