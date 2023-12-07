Путин сообщил, что автомобильная отрасль России выходит из кризиса

В автомобильной отрасли России были проблемы, но постепенно она выходит из кризиса. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время инвестиционного Форума ВТБ «Россия зовет!», передает РИА Новости.

«Автомобилестроение переживало непростые времена, у нас была большая зависимость от компонентов. Это безусловно одна из пострадавших отраслей, но постепенно и она выходит из кризиса», — сказал Путин.

Производство автомобилей в России с января по октябрь выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 567 тыс. штук. Это более чем на 10% превышает показатели 10 месяцев прошлого года, заявил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов на парламентских слушаниях о господдержке автопрома в Совете Федерации, сообщало агентство ТАСС. Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее заявлял, что выпуск автомобилей всех сегментов в России по итогам текущего года может немного превысить 800 тыс. единиц.