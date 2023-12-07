Alfa Romeo зашифровала название новой модели в координатах

В тизерном ролике, который Alfa Romeo опубликовала в запрещенных в России соцсетях, показали координаты нескольких мест: испытательного полигона Балокко, перевала Стельвио, музея Арезе и, что удивительно, перевала Бреннер. Удивительно это тем, что ранее в этом году глава компании Жан-Филипп Импарато отрицал, что новая модель марки может получить название Brennero. Тем не менее, западные журналисты теперь склоняются именно к этому варианту.

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Имя Brennero прочат кроссоверу Alfa Romeo, который будет унифицирован с Jeep Avenger и Fiat 600. В основу модели ляжет платформа STLA Small (она же CMP/eCMP): у кроссовера будут версии с топливными и полностью электрическими силовыми установками. Электрический вариант, скорее всего, получит один электромотор мощностью 156 лошадиных сил и батарею емкостью 54 киловатт-часа, которой будет хватать на 400 километров автономного пробега.

Вариант с ДВС, в свою очередь, укомплектуют бензиновой «турботройкой» объемом 1,2 литра, которая известна по моделям других марок, входящих в концерн Stellantis. Этот агрегат недавно перешел в третье поколение и используется в составе гибридных установок.