Подведены итоги автопробега Байкал - Москва на гибридных автомобилях Chery

7700 км от берегов Байкала до Москвы за 30 дней преодолели гибридные автомобили Chery. Они проехали через Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Уфу, Казань, Нижний Новгород. И нигде у них не возникло проблем с зарядкой.

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Путешествие осуществлялось на четырех новых гибридных автомобилях Chery, официальные продажи которых начались в ноябре. Две машины - это Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid и еще две - Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid.

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В ходе длительной поездки автомобили проявили себя надежно, прошли дистанцию без поломок, констатируют участники автопутешествия. Участники пресс-конференции обратили внимание на высокую экономичность автомобилей: в реальных условиях эксплуатации на трассе автомобили потребляют около 6 литров бензина на 100 км, а при полностью заряженной батарее в чисто электрическом режиме машины действительно способны проехать до 80 км. Режим движения только на электротяге участники автопутешествия активно использовали в городах и на особо охраняемых природных территориях. Таким образом от одной заправки гибридные автомобили Chery способны преодолевать до одной тысячи километров, что особенно удобно при продолжительных перегонах.

Высокая экономичность автомобилей была проявлена также и в сложных погодных условиях: в ряде регионов Восточной и Западной Сибири уже установились устойчивые минусовые температуры, выпал снег, в такой обстановке автомобили демонстрировали способность сохранять свои потребительские преимущества. Участники автопутешествия подсчитали, что за 7700 км пробега каждый автомобиль сэкономил более 300 литров бензина по сравнению с обычными кроссоверами. Помимо снижения вредных выбросов в атмосферу, это также является существенной экономией расходов на топливо для пользователей гибридных машин.

- Наше автопутешествие проходило в реальных условиях сложных российских дорог, часто они были покрыты снегом и льдом, да еще при этом дождь и туман. В этой обстановке гибридные автомобили проявили себя надежными, безопасными и экономичными, - отметил технический директор проекта Герман Матвеев.

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