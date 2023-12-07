Ford отзывает новые Mustang из-за ослабленной педали тормоза

Эта проблема была впервые замечена 8 ноября этого года после того, как дилер обратил внимание на неисправность педали тормоза во время проверки автомобиля перед продажей. Результаты расследования, проведенного компанией Ford, выявили, что причиной является некачественная деталь от поставщика, где не была должным образом выполнена обработка поворотных трубок, пишет сайт Тарантас Ньюс.

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Неправильная обработка этих компонентов может привести к их смещению, что в свою очередь увеличивает риск ослабления педали тормоза, создавая опасность для водителя, который может испытывать трудности с замедлением или остановкой автомобиля.