Tesla Model Y поставляется покупателям с неокрашенными дверными косяками
Недавно на форуме «Reddit» был опубликован пост, обсуждающий Model Y и её дверные проемы, которые не были полностью покрашены, что подчеркивает продолжающиеся проблемы с качеством у Tesla. Один из пользователей форума разместил снимки своей новой Model Y, собранной, по его словам, на калифорнийском заводе. На фотографиях видно, что в некоторых местах на дверном проеме присутствует только грунтовка, отмечает ресурс Тарантас Ньюс.
В комментариях к посту некоторые участники форума выразили мнение, что фото могли приувеличить видимость проблемы с краской. В то же время, другие пользователи поделились своим опытом схожих проблем с качеством покраски у своих автомобилей Tesla, указывая на то, что это распространенный дефект, а не единичный случай.
Стоит также отметить, что это не первый случай производственных недоработок у Tesla. Например, в июле другой участник форума пожаловался на Model Y из-за неправильно установленных дверных уплотнителей, которые приводили к увеличенному шуму в салоне. Проблемы с качеством в Tesla не ограничиваются одной моделью, так как покупатели других моделей автомобилей этой марки также сталкиваются с недостатками в сборке и качестве используемых материалов.