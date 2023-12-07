Tesla Model Y поставляется покупателям с неокрашенными дверными косяками

Недавно на форуме «Reddit» был опубликован пост, обсуждающий Model Y и её дверные проемы, которые не были полностью покрашены, что подчеркивает продолжающиеся проблемы с качеством у Tesla. Один из пользователей форума разместил снимки своей новой Model Y, собранной, по его словам, на калифорнийском заводе. На фотографиях видно, что в некоторых местах на дверном проеме присутствует только грунтовка, отмечает ресурс Тарантас Ньюс.

В комментариях к посту некоторые участники форума выразили мнение, что фото могли приувеличить видимость проблемы с краской. В то же время, другие пользователи поделились своим опытом схожих проблем с качеством покраски у своих автомобилей Tesla, указывая на то, что это распространенный дефект, а не единичный случай.