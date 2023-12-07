Tesla расширит возможности Гигафабрики в Шанхае

Ранее в апреле Tesla объявила о строительстве нового завода по производству аккумуляторов в Шанхае с годовой мощностью 40 ГВт. Однако на тот момент не было упоминаний о каких-либо планах по третьей фазе расширения завода.

Издание SPEEDME.RU подтвердило, что подготовка к третьей фазе началась еще в 2021 году. Однако летом 2022 года деятельность в этом направлении была приостановлена.

По информации издания, производственные мощности третьей фазы Giga Shanghai будут использованы для нового автомобиля стоимостью 25 000 долларов США, который был анонсирован Tesla в 2020 году и является ключевым элементом стратегии компании достичь отметки в 20 миллионов продаваемых электромобилей ежегодно.