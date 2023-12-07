КАМАЗ удвоит производство грузовиков Компас в 2024 году

Стало понятно, за счет чего КАМАЗ нарастит выпуск с 43 тысяч грузовиков в 2023 году до 45 тысяч в 2024-м. Генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин считает, что выпуск грузовиков семейства Компас в 2024 году должен быть удвоен. Об этом глава предприятия сообщил на отчетной конференции профсоюза.