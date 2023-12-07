Exeed VX сильно подорожал в России

После рестайлинга начальная стоимость кроссовера составит 6,5 миллиона рублей, что на 1,3 миллиона больше, чем прежде. Модель изменится снаружи и внутри, плюс получит новую коробку передач — восьмидиапазонный автомат Aisin. Старт продаж намечен на 14 декабря.

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Большой кроссовер Exeed VX, который сейчас стоит от 5,3 миллиона рублей, после обновления будет стартовать с 6,5 миллиона. У модели появится версия с шестиместным салоном, да и само внутреннее убранство довольно заметно преобразится. На передней панели появится цифровой кластер а-ля Mercedes-Benz. Также будет новый руль с сенсорными кнопками и отдельный рычажок на колонке для переключения передач.

В движение обновленный VX приводит двухлитровый турбомотор мощностью 249 лошадиных сил и 385 Нм крутящего момента. Тяга на колеса идет через восьмидиапазонный автомат Aisin (раньше стоял «робот» Getrag) и систему полного привода BorgWarner шестого поколения с электромагнитной многодисковой муфтой. Ездовых профилей семь: к начальным «Эко», «Стандарт» и «Спорт» добавились «Снег», «Грязь», «Песок» и «Бездорожье».