Теперь и Renault: Duster перешел в новое поколение

Новинку показали на нескольких официальных фотографиях: от представленного ранее Dacia Duster она отличается разве что логотипами — между головной оптикой появилась крупная надпись RENAULT, а на багажной двери — эмблема в форме ромба. Анонс сопровождается информацией о том, что в Турции «третий» Renault Duster предложат в гибридной модификации.

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У Renault Duster Y-образные задние фонари, новое оформление багажной двери с выштамповкой, черные декоративные накладки за передними арками с прорезями и узкая радиаторная решетка с интегрированной оптикой в виде все той же Y, а ручки задних дверей вынесены на стойки, — все то, что мы уже видели у аналогичной модели Dacia. Салон пока не показали, но можно предположить, что и там отличия сведутся только к замене эмблемы на руле.

Renault

Европейцам новый Duster предложат с бензиновой «турботройкой» объемом 1,2 литра (130 сил), 48-вольтовым стартер-генератором, шестиступенчатой «механикой» и полным приводом. Модификация Duster Eco-G 100 получит битопливный трехцилиндровый турбомотор 1.0 (бензин и пропан; 100 сил) и тоже механическую коробку передач. Топ-версией выступит бензин-электрический Duster Hybrid 140 с 1,6-литровым «атмосферником» и электромотором, которые суммарно развивают 140 лошадиных сил.

Модель Duster присутствует на рынке уже 13 лет, и за это время она разошлась в количестве 2,2 миллиона экземпляров. Каждый день румынская фабрика Dacia выпускает около тысячи Дастеров — примерно по одному каждую минуту. Скоро к ней присоединится и сборочная площадка в Турции.