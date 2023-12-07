АвтоВАЗ заявил о намерении начать поставки в Иран

АвтоВАЗ может начать поставки автомобилей Lada в Иран в 2024 году, заявил глава компании Максим Соколов в кулуарах инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

По его словам, АвтоВАЗ может начать экспортироватьготовые автомобили в Иран в 2024-ом году, передает ТАСС. Как уточнили в пресс-службе АвтоВАЗа, модельный ряд возможного экспорта в Иран будет определен по итогам переговоров.