Tesla предложила клиентам получить Cybertruck до конца года, но за двойную цену

Занявшие очередь для приобретения электрокара Tesla Cybertruck покупатели стали получать предложения о покупке ограниченной серии Foundation, которая станет доступна до конца 2023 года. При этом цена модели превышает первоначальную почти вдвое. Об этом сообщает InsideEVs.com.

Цена Cybertruck Foundation достигает 135 тысяч долларов, что превышает первоначальную цену почти вдвое. При этом электромобили ограниченной серии должны будут поступить к покупателям до конца 2023 года, тогда как обычная версия появится на дорогах только в 2024 году.

Напомним, что изначально Cybertruck показали в конце 2019 года, после чего Tesla открыла прием предзаказов — актуальные цены варьируются от 70 до 100 тысяч долларов. Желающие приобрести электрокар в числе первых могут встать в очередь на покупку, при этом место в ней стоит 100 долларов. Отмечается, что предложение приобрести Cybertruck Foundation поступило тем покупателям, которые оплатили место в очереди на покупку стандартной, более дешёвой модели.