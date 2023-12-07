Exeed RX готовят к рестайлингу
Премиальный кросс-купе Exeed RX пройдет рестайлинг. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».
По его данным, обновленные машины были замечены во время дорожных тестов. В частности, изменениям подвергли переднюю часть кроссовера, которая получила новую трапециевидную решетку радиатора с хромированными элементами. Также автомобиль получил воздухозаборник с новой рамкой радара миллиметрового диапазона. В остальном же модель останется прежней, в том числе в плане технической части.
Предполагается, что рестайлинг позволит повысить продажи Exeed RX на домашнем рынке. Кроме того не исключено, что так дизайнеры кроссовера решили визуально разграничить бензиновую и гибридную версии.
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