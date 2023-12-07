Exeed RX готовят к рестайлингу

По его данным, обновленные машины были замечены во время дорожных тестов. В частности, изменениям подвергли переднюю часть кроссовера, которая получила новую трапециевидную решетку радиатора с хромированными элементами. Также автомобиль получил воздухозаборник с новой рамкой радара миллиметрового диапазона. В остальном же модель останется прежней, в том числе в плане технической части.