Эксперт назвал причину удорожания лизинга легковых машин

В России зафиксирован рост цен на лизинг легковых автомобилей. Стоимость повысилась до 6–7 млн руб. в 2023 году, что более чем в два раза превышает уровень прошлого года, заявил гендиректор «ВТБ Лизинг» Антон Мусатов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на РИА Новости.

Он отметил, что это обусловлено, в частности, курсовыми колебаниями, размером ключевой ставки, а также издержками по доставке.

Среди легковых машин популярностью в отрасли лизинга пользуются китайские марки Changan, Omoda, Haval и Geely, отметил Мусатов.

Среди грузовиков больше всего востребован КамАЗ, также увеличивается спрос на марки из Китая. Речь идет о Sitrak, Shacman, Faw, Foton и Dongfeng.

Ранее сообщалось об увеличении объема нового бизнеса ВТБ Лизинг в первом полугодии 2023 года на 40% в годовом выражении, до 140 миллиардов рублей.