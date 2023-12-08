По мнению экспертов объемы "серого" импорта автомобилей будут сокращаться

В ноябре 2023 года доля "параллельных" авто составила 8%. В октябре этот показатель был равен 11%, а в ноябре прошлого года - 9%. Причины такого положения дел не объясняются, но, по мнению эксперта "РГ", это обусловлено как минимум двумя важными факторами: ужесточением политики в отношении параллельного импорта авто, принятой правительством РФ, а также относительным насыщением российского рынка после временной просадки, образовавшейся в результате массового ухода европейских и корейских брендов, а также прекращением поставок импортных компонентов, необходимых для выпуска авто "народного" бренда Lada.