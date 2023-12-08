По мнению экспертов объемы "серого" импорта автомобилей будут сокращаться

Всё параллельно: объемы "серого" импорта автомобилей начали сокращаться
По мнению исполнительного директора "Автостата" Сергея Удалова, тенденция сохранится, и доля машин, ввезённых альтернативным путём, будет сокращаться на рынке и дальше.
В ноябре 2023 года доля "параллельных" авто составила 8%. В октябре этот показатель был равен 11%, а в ноябре прошлого года - 9%. Причины такого положения дел не объясняются, но, по мнению эксперта "РГ", это обусловлено как минимум двумя важными факторами: ужесточением политики в отношении параллельного импорта авто, принятой правительством РФ, а также относительным насыщением российского рынка после временной просадки, образовавшейся в результате массового ухода европейских и корейских брендов, а также прекращением поставок импортных компонентов, необходимых для выпуска авто "народного" бренда Lada.
По информации аналитического агентства, 47% всех проданных в ноябре легковых машин было импортировано официальными дистрибьюторами. Этот показатель более чем вдвое превысил результаты ноября 2022-го, а также перекрыл октябрь текущего года на 2%.