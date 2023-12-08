Минтранс перенес введение ответственности за превышение средней скорости

Минтранс РФ на полгода перенес введение штрафов за среднюю скорость. Как сообщает «Коммерсант», ведомство доработало и готовит к межведомственному согласованию проект изменений в Правила дорожного движения (ПДД).

Напомним, что за превышение средней скорости, рассчитанной по времени, затраченному на путь между двумя и более камерами, ГИБДД прекратила штрафовать водителей еще в 2021 году. Тогда Верховный суд (ВС) решил, что неправомерно указывать участок дороги между камерами, а не конкретное место при совершении правонарушения.

В августе Минтранс опубликовал проект поправок к ПДД, где под термином «средняя скорость» ведомство предложило считать «значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости, ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка». Документ также предлагает дополнить пункт 10.1 ПДД, который обязывает водителей ехать со скоростью, не превышающей установленного ограничения, фразой «в том числе средней».

Первоначально Минтранс предполагал, что поправки вступят в силу уже с 1 марта 2024 года, однако в новой редакции дата перенесена на 1 сентября. Документ уже поддержали в Минэкономике и ряде российских регионов — в Татарстане, Московской, Смоленской и Вологодской областях, Дагестане, а также Краснодарском и Хабаровском краях.