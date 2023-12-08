Evolute анонсировал новый гибрид для российского рынка
Evolute готовит презентацию первого в своей линейке гибрида. Анонсировали новинку для российского рынка в лучших традициях - тизером, на котором видна головная оптика и соединяющая две фары полоса.
"Как и все модели Evolute, он будет комфортным, стильным, и, разумеется, максимально выгодным в эксплуатации!", - говорится в сообщении марки, однако не упоминается, что это будет за автомобиль.
Предполагается, что Evolute выведет на российский рынок кроссовер D-класса, о котором ранее говорил управляющий партнер компании "Моторинвест" Андрей Резников.
Последней новинкой Evolute стал кроссовер i-Sky. Его производство запустили в Липецкой области на заводе "Моторинвест" в ноябре, цены объявлены, но продажи пока не стартовали.