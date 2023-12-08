Уникальную транспортную технику можно будет увидеть на VR-прогулке по Музею Транспорта Москвы

19 декабря Музей Транспорта Москвы представит на Международном форуме «ЦИФРОВАЯ ТРАНСПОРТАЦИЯ» VR-экскурсии, где любой желающий сможет совершить виртуальную прогулку по постоянной экспозиции. Уникальная возможность будет представлена широкой общественности впервые.

© Колеса.ру

Физическая возможность посмотреть на уникальные транспортные экспонаты появится только в конце 2024 года. Сейчас здание, где разместят постоянную экспозицию музея, бывший гараж для грузовых машин Константина Мельникова, находится на реставрации, ему возвращают исторический облик.

Видео дня

На виртуальной экскурсии можно будет увидеть 53 транспортных средства, включая автобусы, троллейбусы, трамвайные вагоны, грузовые и легковые автомобили, машины спецтехники и даже метровагоны. Участники смогут также познакомиться с полноразмерными макетами транспорта Москвы, который уже утрачен: это двухэтажный троллейбус ЯТБ-3, первый столичный омнибус Daimler-Marienfelde 1905 года и автобус Leyland GH6, на котором москвичи передвигались в 1924 году.

Благодаря передовым цифровым технологиям участники форума смогут ознакомиться с постоянной экспозицией Музея Транспорта Москвы и уникальным историческим транспортом столицы уже 19 декабря.

Площадки Музея Транспорта Москвы:

Павильон №26 ВДНХ «Транспорт СССР»

В павильоне №26 ВДНХ «Транспорт СССР» музей проводит временные выставки, где представляет коллекцию транспортных средств, проводит лекции и мастер-классы для детей.

Выставочное пространство музея на Северном речном вокзале

В здании Северного речного вокзала музей представляет выставочно-экспозиционное пространство для кросс-культурных коммуникаций и художественных высказываний. Инсталляции демонстрируются в зале ожидания для всех гостей СРВ.

Выставочное пространство музея на Южном речном вокзале

На первой выставке «Москва-река пассажирская» музей в хронологическом порядке представляет ключевые события в истории освоения реки — от сооружения Водоотводного канала в XVIII веке до запуска электрических водных судов в XXI веке.

Московский метрополитен

В метро музей представляет проект «Станция Музейная», в рамках которого на станциях, в вестибюлях и переходах регулярно появляются плакаты, специально созданные художниками, иллюстраторами и дизайнерами, на актуальные темы для транспортной отрасли всего мира.