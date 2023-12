Bugatti создала уникальный Chiron Super Sport в стиле Type 57 SC Atlantic

Один из уникальных опытов, который доступен клиентам Bugatti, это возможность участвовать в процессе создания автомобиля. Ярчайший пример тому — Chiron Super Sport 57 One of One, стилизованный под шедевральный Type 57 SC Atlantic. При разработке гиперкара дизайнеры отделения Sur Mesure вдохновлялись экземпляром «Атлантика», хранящимся в Автомобильном музее Маллина в США. Именно его двадцать лет назад впервые увидела новая владелица «Суперспорта», и этот образ крепко запал ей в душу.