Bugatti создала уникальный Chiron Super Sport в стиле Type 57 SC Atlantic

Гиперкар на свой день рождения получила 70-летняя американка. Вместе с дизайнерами отделения Sur Mesure она стилизовала современное купе под легендарного предка, а точнее, тот экземпляр, что выставлен в Автомобильном музее Маллина в США. Проделанная работа не может не вызывать восхищения. «Суперспорт» получил окрас в стиле «Атлантика» и памятный декор.

Один из уникальных опытов, который доступен клиентам Bugatti, это возможность участвовать в процессе создания автомобиля. Ярчайший пример тому — Chiron Super Sport 57 One of One, стилизованный под шедевральный Type 57 SC Atlantic. При разработке гиперкара дизайнеры отделения Sur Mesure вдохновлялись экземпляром «Атлантика», хранящимся в Автомобильном музее Маллина в США. Именно его двадцать лет назад впервые увидела новая владелица «Суперспорта», и этот образ крепко запал ей в душу.

Bugatti

Неожиданный подарок от мужа на 70-летие в виде персонального приглашения в Мольсайм, штаб-квартиру Bugatti, пришелся как нельзя кстати. Причем уже во время первой встречи главный дизайнер Sur Mesure Яша Штрауб понял, в каком направлении им предстоит работать. Гиперкар окрасили в яркий серебристо-синий оттенок оригинального Type 57 SC Atlantic. Создать колер не было проблемой. Но чтобы убедиться в точности попадания, Штрауб с образцом отправился в Музей Гуггенхайма в Бильбао, где в то время выставлялся запомнившийся клиентке автомобиль.

Bugatti

Bugatti

Bugatti

Bugatti

Bugatti

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Помимо цвета, другой выразительной деталью Chiron Super Sport 57 One of One стала новая решетка радиатора с вертикальными прутками и утолщенным центральным «хребтом». Пятиспицевые колеса, как и у «Атлантика», уходят в синеву. Снизу на антикрыле изображен силуэт купе, плюс его можно увидеть на дверных панелях. Отдельного внимания заслуживают вышивки на подголовниках — это знаменитый «Танцующий слон» Рембрандта Бугатти, символ артистизма и одновременно эмблема роскошного Bugatti Type 41 Royale.

Bugatti

Bugatti

Bugatti

Bugatti

Bugatti