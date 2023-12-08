Модель Porsche 944 с мотором LS V8 выставлена на продажу

Porsche 944, известный своим передним расположением двигателя и задним приводом, считается одной из наиболее успешных моделей в истории производителя. Эту модель сменил Boxster, который отличается средним расположением двигателя. Один автомобильный энтузиаст решил экспериментировать, преобразовав 944 в стиле Boxster с аналогичным расположением двигателя.

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Этот уникальный проект, построенный на базе Porsche 944 1987 года выпуска, недавно был выставлен на продажу на интернет-площадке. Машина оборудована среднерасположенным мотором LS V8. Исходная модель 944 отличалась идеальной развесовкой, и для сохранения баланса инженеры Porsche разместили коробку передач сзади, что стало одним из характерных решений бренда.

Создатели переделанного спорткара установили в машину двигатель LS V8 с мощностью 400 л.с., разместив его в задней части, где ранее находился грузовой отсек. Транспортное средство также оснащено 5-скоростной механической коробкой передач. Несмотря на то, что мощность передается на задние колеса, коробка передач не была доработана для работы с увеличенной мощностью, что вызывает вопросы о ее долговечности.

По информации Центральной Службы Новостей, в проекте использованы необычные решения, в том числе установка силового агрегата от Tesla. На одометре автомобиля отображается пробег 173 966 километров, но неизвестно, сколько из них было пройдено на оригинальном 4-цилиндровом двигателе Porsche.