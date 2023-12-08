Марка Ram отзывает более 142 тыс. пикапов

Основная проблема заключается в том, что указатели поворота не отключаются самостоятельно после возвращения рулевого колеса в нейтральное положение. Этот отзыв включает в себя 23 030 автомобилей Ram 1500 Classic, собранных с 19 сентября 2022 года по 2 июня 2023 года, и 6 007 автомобилей Ram 3500 Cab Chassis, произведенных с 28 июня 2022 года по 21 июля 2023 года.

Также затронуты 142 автомобиля Ram 3500 Cab Chassis, собранные с 7 декабря 2022 года по 29 июня 2023 года, 73 739 автомобилей Ram 2500, выпущенных с 21 июня 2022 года по 21 июля 2023 года, 13 433 автомобиля Ram 4500/5500 Cab Chassis, изготовленных с 18 ноября 2022 года по 21 июля 2023 года, и 25 799 автомобилей Ram 3500, собранных в период с 21 июня 2022 года по 21 июля 2023 года.

Согласно сообщению производителя, проблемный компонент защиты от помех в модуле управления рулевой колонкой либо не соответствует стандартам, либо имеет внутреннее короткое замыкание, делая его неработоспособным и нарушая Федеральные стандарты безопасности транспортных средств. Всего отзыв касается 1240 модулей управления рулевой колонкой, пишет ресурс Тарантас Ньюс.