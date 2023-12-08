В ТРЦ Екатеринбурга объяснили стоимость парковки до 10 тысяч рублей за час

В екатеринбургском торгово-развлекательном центре «Академический» приняли решение изменить тариф парковки на период штормового предупреждения и заморозков. Цена поднялась до 80 тысяч рублей за ночь, передает Ura.ru.

По словам представителей ТРЦ, это сделано «в целях обеспечения наличия свободных парковочных мест для посетителей торгового центра».

С 00.00 до 08.00 часов цена на парковку достигла 10 тысяч рублей в час (за ночь – 80 тысяч рублей). Вместе с тем для посетителей кинотеатра и ресторана правила парковки не корректировали.

Ранее в пресс-службе ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) сообщили, что количество нарушений правил остановки и стоянки в тех зонах в Москве, где парковка стала платной месяц назад, сократилось на 25%.