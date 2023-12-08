Зачем перекупы перед продажей обжигают автомобили горелкой

Перекупщики имеют свои секреты и лайфхаки, которые позволяют вернуть транспорту товарный вид. Возраст машины может выдавать пластик.

Пластик на кузове автомобиля со временем теряет привлекательный внешний вид. Его состояние ухудшается быстрее, чем у отделки в салоне. Усугубляют ситуацию и другие факторы - использование некачественной химии, воздействие прямых солнечных лучей, царапины. Есть проверенный способ, который позволяет вернуть пластику товарный вид.

Его часто применяют опытные перекупы, которые хотят продать транспортное средство с большой наценкой. Для придания пластику лоска потребуется только газовая горелка. С ее помощью пластмасса нагревается, заметно темнеет и приобретает глянцевое покрытие. В таком виде пластик выглядит как новый. С помощью такого лайфхака можно не только вернуть внешний вид, но и устранить все царапины с поверхности. Однако перед применением стоит учитывать некоторые нюансы - подойдет способ далеко не для всех автомобилей.

Горелку нужно держать на определенном расстоянии - как правило, не менее 10-15 см от поверхности. Кроме того, при нагревании нельзя на длительное время останавливаться на одном месте. Лучше вообще не останавливаться, так как пластик может испортиться. Работать с горелкой по пластику нужно так, как действуют с баллончиком краски.