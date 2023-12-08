Под Калининградом мужчина исколол напильником случайный автомобиль после ссоры

В Светлогорске Калининградской области 61-летний мужчина поссорился с компанией молодых людей и при попытке отомстить обидчикам набросился с напильником на Audi случайного прохожего. Об этом сообщается на странице областного управления МВД в VK.

© РИА Новости

По данным полиции, злоумышленник недавно освободился из мест лишения свободы и приехал навестить родственников. В нетрезвом состоянии он поссорился с компанией молодежи. После этого мужчина сходил домой за напильником и напал на случайного прохожего, которому удалось убежать.

«Злоумышленник не сумел догнать незнакомца и вернулся к дому, где заметил автомобиль, в котором, по его мнению, сидели девушки из обидевшей его компании. Не справившись с эмоциями, мужчина принялся бить напильником по машине», — отмечается в сообщении полиции.