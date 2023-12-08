Стали известны цены на новую Hyundai Sonata

Стоимость Hyundai Sonata 2024 года в США будет начинаться от 27 500 долларов (примерно 2,55 млн рублей). В топе автомобиль обойдется в 37 200 долларов (3,44 млн рублей).

При этом компания отказалась от базовой комплектации SE, которая стоила 25 450 долларов (2,36 млн рублей), и начальным уровнем оснащения стала более дорогая версия SEL.

Sonata SEL оснащена 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем GDI мощностью 194 л.с. и 245 Нм, как и прежде. Также в комплектацию входит 8-ступенчатый автомат с приводом на передние колеса. За полный привод надо доплатить 1500 долларов (139 тыс. рублей).

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В исполнении N Line цена автомобиля составляет от 34 950 долларов (3,2 млн рублей). Версия оснащена 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 294 л.с. и 421 Нм и 8-ступенчатым роботом. Полный привод в этой версии недоступен.

Также предложат две гибридные версии Сонаты, характеристики которых пока неизвестны.