В «Яндекс Такси» нашли способ стимулировать занятость в сфере такси

Сервис «Яндекс Такси» на время откажется от части своей комиссии в пользу водителей. Об этом сообщает ТАСС.

Часть комиссии водители будут получать за поездки в особенно загруженные периоды, когда спрос на такси значительно превышает предложение.

Представители сервиса также сообщили, что в декабре 2023 года «Яндекс Такси» потратит более четырех миллиардов рублей на привлечение водителей. Это в полтора раза больше, чем за декабрь 2022-го.

По оценке сервиса, чтобы справиться с дефицитом таксистов и сбалансировать спрос и предложение, потребуется привлечь около 80 тысяч водителей по всей стране.

В конце ноября в «Яндекс Такси» сообщили о планах найти еще более 30 тысяч водителей в Москве и Московской области, чтобы сократить нехватку таксистов.