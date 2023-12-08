В «Яндекс Такси» нашли способ стимулировать занятость в сфере такси
Сервис «Яндекс Такси» на время откажется от части своей комиссии в пользу водителей. Об этом сообщает ТАСС.
Часть комиссии водители будут получать за поездки в особенно загруженные периоды, когда спрос на такси значительно превышает предложение.
Представители сервиса также сообщили, что в декабре 2023 года «Яндекс Такси» потратит более четырех миллиардов рублей на привлечение водителей. Это в полтора раза больше, чем за декабрь 2022-го.
По оценке сервиса, чтобы справиться с дефицитом таксистов и сбалансировать спрос и предложение, потребуется привлечь около 80 тысяч водителей по всей стране.
В конце ноября в «Яндекс Такси» сообщили о планах найти еще более 30 тысяч водителей в Москве и Московской области, чтобы сократить нехватку таксистов.
Представители сервиса связали дефицит кадров с переходом водителей в другие сферы, снижением количества мигрантов, а также с ростом цен на авто и страховки.