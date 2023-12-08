В России определились с тарифами на ОСГОП

Тарифы на обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП) для автомобилей такси будут самыми высокими в сравнении с другими видами транспорта. Такой проект указания был разработан Банком России, передают «Известия».

Мера вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Общественные организации уже выступили за перенос даты введения этой обязательной страховки.

Отмечается, что минимальный тариф для такси по риску причинения вреда здоровью пассажира составит 0,0471023338% от страховой суммы по этому виду страхования (2 млн рублей) на одно транспортное средство – примерно 940 рублей. Верхнюю планку установили на уровне 0,1884093353% от страховой суммы – примерно 3 770 рублей.

При этом тариф при перевозке самолетом на одного пассажира составляет 0,0000512257% от 2 млн рублей – чуть более 1 рубля.

По мнению экспертов, таксисты попросту откажутся от оформления таких полисов.

По словам председателя общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, страховщики практически всегда оформляют страховки ОСАГО по верхнему тарифу. Аналогичная ситуация будет с ОСГОП, считает она.