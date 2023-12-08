Бывший завод Volvo в Калуге начал выпуск автомобилей «Урал»

На бывшем заводе Volvo в Калуге состоялся тестовый запуск сборочной линии автомобилей «Урал 6х4». Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

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«Когда будет официальный запуск конвейера, пока неизвестно, это мероприятие хотят совместить с приездом губернатора Калужской области. По нашим сведениям, продавать калужские «Уралы» планируют под другим брендом, АМО либо Некст», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что завод в Калуге, на котором до 2022 года производились грузовики Volvo, купит группа компаний «Промышленные инвестиции», близкая к бизнесмену Дмитрию Стрежневу.

О том, что Дмитрий Стрежнев стал фактическим хозяином завода грузовиков Volvo в Калуге, ранее сообщал Telegram-канал «Русский автомобиль».