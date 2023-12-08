Стало известно, на сколько могут подорожать автомобили «Москвич»

В 2024 году новые автомобили «Москвич» могут подорожать на 10%, прибавка в цене может составить до 180 тыс. рублей. Таким прогнозом с «Газетой.Ru» поделился независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Несмотря на неконкурентоспособность «Москвичей», цены на них, скорее всего, в 2024 году вырастут. На подорожание автомобилей сейчас сильнее всего влияет уровень инфляции в стране. «Москвичи» могут подорожать ориентировочно на 10%. Повышение цен может коснуться всех моделей бренда «Москвич», — рассказал Сергей Бургазлиев.

Сейчас, согласно информации с официального сайта компании, максимальная цена на кроссовер «Москвич 3» с учетом всех скидок начинается от 1,8 млн рублей. Седан «Москвич 6» стоит от 2,3 млн рублей. Таким образом, в 2024 году машины могут подорожать на 180 и 230 тыс. рублей соответственно.

По словам эксперта, сейчас МАЗ «Москвич» делает все, чтобы цены на автомобили не повысились или остались на нынешнем уровне, предлагая различные скидки, но спрос на них остается слабым.