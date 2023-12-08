Полицейский угнал патрульную "Ниву" для поездки на свидание

На Алтае 24-летний полицейский угнал служебный автомобиль Lada Niva, чтобы съездить на свидание к любимой девушке. Ему грозит увольнение, сообщает Life со ссылкой на Shot.

По его данным, угон патрульного внедорожника произошел в селе Косиха Алтайского края. Помощник участкового по имени Евгений ночью пришел в опорный пункт и самовольно взял ключи от полицейской «Нивы», чтобы съездить к девушке в соседнее село Налобиха, расположенное в 20 км от Косихи.