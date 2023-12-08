Россиянам рассказали, как не купить машину со скрученным пробегом

При покупке подержанного автомобиля у крупного дилера есть риск приобрести машину со скрученным пробегом, особенно если этот автомобиль стоит на комиссии. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

Автоэксперт назвал два фактора риска при покупке авто с пробегом у дилера
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«Любой автомобиль, который заезжает к официальному дилеру, проверяется. Но хорошо и качественно он проверяется в том случае, если выкупается дилером, а затем выставляется на продажу. Если машину привозят на комиссию, многие дилеры не делают глубокую диагностику и при продаже выступают просто как промежуточное звено», — сообщил Шелков.

Риск приобрести машину со скрученным пробегом гораздо меньше, если она той марки, на которой дилер специализируется. В таком случае сотрудникам известны «больные места» автомобиля, есть специализированное оборудование для диагностики, и выявить изменение пробега легче, добавил эксперт. В случае с «непрофильными» машинами, как правило, проверяют только кузов на удары и диагностируют электронные системы мультимарочным сканером на наличие ошибок, уточнил он.

«Если дилер профильный, машина той же марки, и была выкуплена у предыдущего владельца – это достаточно безопасный вариант. Но риск все равно сохраняется из-за человеческого фактора», — заключил Шелков.

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