Автоэксперт назвал два фактора риска при покупке авто с пробегом у дилера

«Любой автомобиль, который заезжает к официальному дилеру, проверяется. Но хорошо и качественно он проверяется в том случае, если выкупается дилером, а затем выставляется на продажу. Если машину привозят на комиссию, многие дилеры не делают глубокую диагностику и при продаже выступают просто как промежуточное звено», — сообщил Шелков.