Китайский Jiyue начнет продажи лифтбэка с усеченным до половины рулем

В Китае в 2024 году начнутся продажи лифтбэка Jiyue 02, ранее представленного на автосалоне в Гуанчжоу. Об этом сообщает Autohome.

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Автомобиль получил Y-образные фары и задние фонари, дизайн его кузова отличается гармоничными пропорциями и плавными линиями. Для улучшения аэродинамики служат скрытые дверные ручки, наружные зеркала уменьшенного размера и специальные колесные диски с низким аэродинамическим сопротивлением.

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