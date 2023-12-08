Honda отзовет миллион автомобилей из-за дефекта топливной системы

В Honda решили отозвать более миллиона автомобилей
В пятницу, 8 декабря, в Honda Motor сообщили Минтрансу Японии о решении отозвать 1 138 250 автомобилей в стране для бесплатного ремонта. Как рассказала газета Nippon, проблема заключается в топливных насосах.
По словам информированных источников издания, насосы были изготовлены японским производителем автозапчастей. Nippon отмечает, что дефект детали может помешать работе топливных насосов и вызвать отказ двигателя во время движения.
В Honda получили 422 обращения из-за этого дефекта, но несчастных случаев, связанных с этой проблемой, не произошло.
Отзыв затронет 1 138 046 автомобилей марки Honda (всего 25 моделей, включая N-Box, Fit и Step Wgn), а также 204 автомобиля NSX, экспортированных в Японию американским подразделением. Все эти авто были произведены в период с июня 2017-го по сентябрь 2020 года.
Ранее в Honda объявили об отзыве 300 тысяч машин в США из-за проблем с ремнями безопасности. Это решение объяснили ошибкой, допущенной во время сборки. В преднатяжителях передних ремней безопасности не хватало детали, что увеличивало риск травмы во время аварии.