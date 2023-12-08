Honda отзовет миллион автомобилей из-за дефекта топливной системы

В пятницу, 8 декабря, в Honda Motor сообщили Минтрансу Японии о решении отозвать 1 138 250 автомобилей в стране для бесплатного ремонта. Как рассказала газета Nippon, проблема заключается в топливных насосах.

© Unsplash

По словам информированных источников издания, насосы были изготовлены японским производителем автозапчастей. Nippon отмечает, что дефект детали может помешать работе топливных насосов и вызвать отказ двигателя во время движения.

В Honda получили 422 обращения из-за этого дефекта, но несчастных случаев, связанных с этой проблемой, не произошло.

Отзыв затронет 1 138 046 автомобилей марки Honda (всего 25 моделей, включая N-Box, Fit и Step Wgn), а также 204 автомобиля NSX, экспортированных в Японию американским подразделением. Все эти авто были произведены в период с июня 2017-го по сентябрь 2020 года.