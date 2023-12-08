В Орле полицейские задержали сбежавшего от хозяина быка

Сотрудники ДПС в Орле задержали крупного быка, бегавшего по дороге, пугавшего прохожих и создававшего помехи движению.

Очень крупное животное (некоторые очевидцы приняли его за зубра) было замечено утром 8 декабря в Северном районе города. Видео с быком разлетелось по соцсетям, там его заметили сотрудники полиции. Одновременно быка засекли инспекторы ДПС.

Не с первой попытки - бык убегал - полицейским удалось согнать животное с проезжей части на безлюдный участок. Одновременно правоохранители разыскивали владельца исполина.

Хозяин вскоре нашелся - как выяснилось, бык сбежал от него ночью, рассказали в УМВД по Орловской области.