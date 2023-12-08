Водителям рассказали о предполагаемых изменениях в ПДД

Водителям готовят новые меры ответственности. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился в Минтранс и МВД с инициативой внести ряд изменений в Правила дорожного движения и Кодекс об административных правонарушениях (обращение есть в распоряжении "РГ").

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Ранее была распространена информация о том, что Минтранс доработал свой законопроект, который вводит в правила запрет на превышение средней скорости.

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Однако Ярослав Нилов обратил внимание на то, в ПДД по-прежнему отсутствует четкое, исчерпывающее и не допускающее двойных трактовок описание понятия "опасное вождение". А в КоАП до сих пор не введена ответственность за агрессивное поведение водителей на дороге. По его мнению, скорейшее нормативное урегулирование этих вопросов позволит устранить имеющиеся пробелы в законодательстве и повысить уровень безопасности дорожного движения.

Кроме того, как считает депутат, необходимо уточнить в ПДД норму пользования выделенной полосой для движения общественного транспорта. А именно - предоставить такое право автомобилям инвалидов, обозначенным соответствующим знаком и включенным в единый реестр, экскурсионным автобусам, мопедам и мотоциклам.

Напомним, что запрет на опасное вождение был внесен в правила еще в 2016 году. Но мера наказания за такое нарушение до сих пор никем не была принята. Регулярно вносятся ужесточающие поправки в КоАП, но касаются они не тех, кто ездит шашечками по дорогам, подрезает других водителей, учит их как вести себя на дороге, а тех, кто уже был лишен прав за более серьезное нарушение. Таким образом, лихачи и "учителя" на дорогах остаются безнаказанными, пока не попадут в ДТП. Никаких мер наказаний для них не предусмотрено.

И это связанно со сложностью формулировки опасного вождения. Дело в том, что водитель должен совершить несколько нарушений на дороге подряд. Камеры этого отследить не могут, поскольку действуют на коротком расстоянии. А инспектор обязан пресечь уже первое нарушение. Не дожидаясь следующего.