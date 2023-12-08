Evolute рассказал о гибридном кроссовере - его назвали i-Space

Марка Evolute раскрыла подробности о первом гибридном автомобиле бренда. Модель назвали i-Space. Как отметили в компании, такое название - это отсылка к безграничному пространству космоса - там, где даже для звезд, планет и целых галактик места более чем достаточно.

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Также i-Space подчеркивает простор салона, легкость его трансформации и впечатляющий запас хода, который располагает к поездкам всей семьей или большой компанией на длинные расстояния.

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Evolute i-Space оснащен последовательной гибридной силовой установкой суммарной мощностью 178 л.с. и крутящим моментом 300 Нм с приводом на переднюю ось. Модель оснащена тяговой батареей емкостью 17,5 кВт, которую подзаряжает бензиновый атмосферный двигатель объемом 1.5 л, что предоставляет водителю неплохую динамику электромобиля - разгон до 100 км/ч семиместного кроссовера занимает 7,4 с. Запас хода с заряженным аккумулятором и полным баком составляет 1 150 км, при этом расход топлива составит всего 5,5 л на 100 км. Запас хода только на электротяге составит 87 км.

На данный момент в модельном ряду Evolute присутствуют исключительно электрокары. До конца 2023 года модельный ряд Evolute пополнят еще две новинки: минивэн i-Van и премиальный спортивный кроссовер i-Jet, производство которых также будет организовано на заводе "Моторинвест" в Липецкой области.

Ранее сообщалось, что "Моторинвест" в 2024 году может произвести 12 -14 тысяч автомобилей в зависимости от динамики спроса.

Российская газета

В настоящее время продуктовая линейка бренда Evolute включает в себя седан i-Pro, кроссоверы i-Joy и i-Sky. С момента своего появления в сентябре 2022 года бренд стал абсолютным лидером в сегменте всех электрокаров, официально доступных для покупки в России.