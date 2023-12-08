Коллекция автомобилей из исторического музея NASCAR выставлена на продажу

Музей Winston Cup, знаменитый своей подборкой классических автомобилей серии NASCAR, собирается закрыть свои двери спустя 19 лет с момента открытия. Причиной закрытия стали длительные судебные разбирательства, связанные с использованием названия Winston. В связи с этим музей организует продажу своей уникальной коллекции автомобилей на аукционе во Флориде, запланированном на январь 2024 года.

По информации Центральной Службы Новостей, владелец музея Уилл Спенсер более 40 лет работает в тесном контакте с NASCAR и его командами. Благодаря своей карьере он собрал значительную коллекцию гоночных машин из серии, каждая из которых обладает своей неповторимой историей. Название музея происходит от серии Winston Cup, которая стартовала в 1971 году, когда компания Уинстон стала первым титульным спонсором этого гоночного дивизиона, не относящимся к автомобильной индустрии.

Среди примечательных экспонатов музея - оригинальный гоночный автомобиль Monte Carlo и легендарный Super Bird Wing 1970 года. Также здесь представлены прототипы, как Pontiac Sunbird из серии NASCAR LR, и другие автомобили кубковой серии с впечатляющей гоночной историей.

Концепция музея позволяла посетителям наблюдать эволюцию гоночных автомобилей NASCAR на примере моделей, таких как Ford Mustang, Chevrolet Camaro и Toyota Camry. Посетители также имели возможность изучить технологические новшества, особенно в области безопасности, и уникальные предметы, связанные с гонками разных времен.