Более 5 тыс. электрических пикапов Ford F-150 Lightning попали под отзыв

Эти сбои могут привести к тому, что автомобиль застревает в режиме езды по бездорожью, что в свою очередь влияет на функционирование системы электронной стабилизации (ESC). Отзыв касается 5118 экземпляров Ford F-150 Lightning, выпущенных с 14 октября 2021 года по 18 апреля 2023 года. Компания сообщает, что проблема может возникать после установки беспроводного обновления программного обеспечения до версии 6.3.0, пишет сайт Тарантас Ньюс.

Более 5 тысяч электрических пикапов Ford F-150 Lightning попали под отзыв
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После этого обновления существует риск, что пикап останется в режиме езды по бездорожью с отключенной системой ESC даже после включения и выключения двигателя. При этом, хотя на панели управления появится соответствующее предупреждающее сообщение, его могут не заметить некоторые водители, увеличивая таким образом вероятность аварии.

Проблема была выявлена 9 ноября, когда было обнаружено, что последний выбранный режим движения сохраняется между запусками двигателя. Федеральные правила безопасности требуют, чтобы система ESC возвращалась к начальным настройкам при каждом запуске двигателя.

Ford вскоре уведомит владельцев затронутых грузовиков F-150 Lightning об отзыве и предложит решение проблемы через беспроводное обновление программного обеспечения. Это обновление можно будет установить самостоятельно или обратившись за помощью к специалистам в дилерских центрах компании.