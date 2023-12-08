Более 5 тысяч электрических пикапов Ford F-150 Lightning попали под отзыв

Эти сбои могут привести к тому, что автомобиль застревает в режиме езды по бездорожью, что в свою очередь влияет на функционирование системы электронной стабилизации (ESC). Отзыв касается 5118 экземпляров Ford F-150 Lightning, выпущенных с 14 октября 2021 года по 18 апреля 2023 года. Компания сообщает, что проблема может возникать после установки беспроводного обновления программного обеспечения до версии 6.3.0, пишет сайт Тарантас Ньюс.

После этого обновления существует риск, что пикап останется в режиме езды по бездорожью с отключенной системой ESC даже после включения и выключения двигателя. При этом, хотя на панели управления появится соответствующее предупреждающее сообщение, его могут не заметить некоторые водители, увеличивая таким образом вероятность аварии.

Проблема была выявлена 9 ноября, когда было обнаружено, что последний выбранный режим движения сохраняется между запусками двигателя. Федеральные правила безопасности требуют, чтобы система ESC возвращалась к начальным настройкам при каждом запуске двигателя.