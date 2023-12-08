Tesla снова снижает цены на Model 3 в США

Согласно данным с официального сайта Tesla, самый доступный вариант Model 3 с задним приводом, находящийся на складе, предлагается по цене 35 090 долларов (приблизительно 3,25 млн рублей). Этот новый электромобиль имеет серебристо-серый металлический цвет (Midnight Silver Metallic) и оснащен 18-дюймовыми колесами Aero, салоном премиум-класса в черном цвете, автопилотом и 30-дневной пробной версией функции Premium Connectivity.

Второй из бюджетных вариантов Model 3 оценивается в 35 140 долларов (около 3,252 млн рублей) и имеет пробег 731 милю, ранее он использовался в качестве демонстрационного автомобиля. По состоянию на дату публикации, на сайте Tesla было доступно 12 электромобилей Model 3 по цене менее 36 000 долларов (примерно 3,33 млн рублей) и 38 автомобилей по цене менее 37 000 долларов (около 3,42 млн рублей), отмечает сайт Тарантас Ньюс.

Цена новой Model 3, сделанной на заказ, начинается с 38 990 долларов (примерно 3,6 млн рублей). Помимо снижения цен, Tesla предлагает полгода бесплатной зарядки для тех, кто приобретет Model 3 или Model Y до конца года, а также полную федеральную налоговую льготу в 7500 долларов для покупок Model 3 до 31 декабря.

Снижение цен также распространяется на другие версии Model 3. Например, цена варианта Long Range Dual Motor на сайте Tesla начинается от 42 740 долларов (примерно 3,96 млн рублей), а комплектация Performance стоит от 45 890 долларов (около 4,25 млн рублей) для готовых экземпляров со склада. Для сравнения, Model 3 Long Range, собранная на заказ, обойдется в 45 990 долларов (около 4,26 млн рублей), а Performance — от 50 990 долларов (4,72 млн рублей).